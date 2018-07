Esporte Sem ser utilizado por Tite na Copa, Fred lamenta 'sonho adiado' do hexa O jogador sofreu uma lesão no tornozelo antes do Mundial e por pouco não foi cortado da seleção

O meio-campista Fred deixou a Copa do Mundo da Rússia sem sequer um minuto em campo com a camisa da seleção brasileira. Uma das apostas bancadas por Tite na convocação, apesar da desconfiança da torcida, o jogador sofreu com problemas físicos e não atuou. Mesmo assim, ressaltou o trabalho da comissão técnica ao lamentar a eliminação para a Bélgica. "Infelizmente, o sonh...