Esporte Sem renovação de patrocínio, time do Brasil na Copa Davis joga sem apoio dos Correios Estatal não renovou o contrato, finalizado em novembro do ano passado, com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT)

A equipe do Brasil na Copa Davis entrará em quadra nesta sexta-feira sem o já tradicional apoio dos Correios. A empresa estatal não renovou o contrato de patrocínio, finalizado em novembro do ano passado, com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), que deve enfrentar dificuldades para fechar as contas nos próximos meses. Com o fim do vínculo, a empresa não estamp...