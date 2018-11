Esporte Sem querer ser ‘enterrado vivo’, Vila Nova busca fim digno Equipe se agarra às chances mínimas para buscar três vitórias, começando pelo Figueirense nesta sexta-feira

Após ser atropelado no Rio Grande do Sul e ver sua chance de acesso ficar perto de zero, o Vila Nova enfrenta o Figueirense, nesta sexta-feira (9), às 19h15, no Serra Dourada. O time colorado se agarra na pequena chance matemática para seguir lutando e mira também o fim de sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro com dignidade, caso o milagre do acesso não s...