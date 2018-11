Esporte Sem Paquetá, Dorival confirma titulares e diz que Diego pode voltar contra Santos A última partida do meia como titular foi no empate, por 1 a 1, contra o Vasco, na 25ª rodada, onde acabou sendo expulso

Na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo deverá ter a volta do meio Diego ao time titular para a partida contra o Santos, nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior não quis fazer mistério e nesta quarta já confirmou quem começará jogando. Só deixou em dúvida a participação d...