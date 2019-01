Esporte 'Sem o coletivo, o individual não aparece': Marlone elogia jogo de equipe em vitória do Goiás Meia, que marcou dois gols na partida no Serra Dourada, ainda rasgou elogios ao atacante Michael, outro nome importante do triunfo alviverde na estreia do Estadual

Autor de dois gols do Goiás na vitória sobre o Goiânia por 3 a 0, no último domingo (20), pela 1ª rodada do Campeonato Goiano, o meia Marlone afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (21), estar feliz pelo seu desempenho, pelo trabalho de equipe esmeraldino e pela parceria de sucesso até aqui com o atacante Michael. "O primeiro intuito era ve...