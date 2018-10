Esporte Sem Modric e Rakitic, Croácia vence Jordânia em amistoso Vice-campeã do Mundo, Croácia venceu Jordânia, por 2 a 1, com gols de Vida e Mitrovic. Baha Faisal descontou

Atual vice-campeã mundial, a seleção da Croácia derrotou a Jordânia por 2 a 1, nesta segunda-feira, em amistoso disputado em Rijeka, diante de sua torcida. O time croata, em processo de renovação, não contou com dois dos seus principais jogadores: os volantes Ivan Rakitic, do Barcelona, e Luka Modric, jogador do Real Madrid, eleito recentemente o melhor do mundo. ...