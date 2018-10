Esporte Sem mistério, Marcelo Oliveira confirma a volta do meia Sornoza no Fluminense Clube carioca se encontra atualmente na 9ª colocação, com 37 pontos, 6 a mais que o Ceará, primeiro time que abre a zona de rebaixamento

Sem querer correr o risco de passar pela mesma situação do mês passado, quando preferiu poupar Sornoza depois de jogos pela seleção do Equador e perdeu para o Atlético-PR, o técnico Marcelo Oliveira não quis saber de mistério e confirmou a presença do meia na partida contra o Atlético-MG, neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 30.ª rodada do C...