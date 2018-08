Esporte Sem Messi, lista de finalistas do prêmio da Uefa têm Ronaldo, Modric e Salah Sem a presença de Lionel Messi, a Uefa anunciou nesta segunda-feira a lista dos finalistas do prêmio de melhor jogador da Europa

Sem a presença de Lionel Messi, a Uefa anunciou nesta segunda-feira a lista dos finalistas do prêmio de melhor jogador da Europa. E a briga ficará entre o volante Luka Modric, do Real Madrid, o atacante Mohamed Salah, do Liverpool, e o também atacante Cristiano Ronaldo, por sua performance no Real na temporada passada, antes de sua transferência para a Juventus. Neymar n...