Esporte Sem Messi, Barça bate Inter de Milão e fica perto de avançar na Liga dos Campeões

Mesmo sem poder contar com Lionel Messi, o Barcelona faturou sua terceira vitória na fase de grupos desta Liga dos Campeões e se aproximou da vaga nas oitavas de final. Nesta quarta-feira, o time espanhol derrotou a Inter de Milão por 2 a 0 e despontou na liderança do Grupo B. A equipe catalã, ainda com aproveitamento de 100%, soma nove pontos. O bom momento na ...