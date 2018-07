Esporte Sem Matuidi, França tem lateral poupado em último treino para jogo com o Uruguai França e Uruguai entram em campo nesta sexta-feira (6), às 11 horas, no estádio de Nizhny Novgorod

Não é só o Uruguai que tem problemas para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Se os sul-americanos ainda não sabem se poderão contar com o futebol do atacante Edinson Cavani, a França, rival desta sexta na luta por um lugar na semifinal, não terá o volante Matuidi, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Além disso, o lateral-esquerdo Benjamin M...