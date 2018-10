Esporte Sem Marta, Vadão convoca seleção para treinos antes de último amistoso em 2018 A atacante vencedora do sexto prêmio como melhor do mundo não é selecionada para os treinos e o amistoso devido a uma lesão na coxa esquerda

Sem a atacante Marta - eleita pela Fifa no mês passado a melhor do mundo pela sexta vez na sua carreira -, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, anunciou nesta sexta-feira uma lista de 20 jogadoras para um período de treinamentos na cidade de Itu, no interior de São Paulo, visando o amistoso contra a França, no dia 10 de novembro, na casa das adversárias, que será o último c...