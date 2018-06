Esporte Sem Marco Polo Del Nero, CBF quer US$ 100 milhões da Fifa por Copa de 2014 O dinheiro seria uma promessa de Joseph Blatter, para deixar um legado no futebol nacional, após o Mundial de 2014

A CBF quer que a Fifa restabeleça o envio de quase US$ 100 milhões diretamente para a entidade brasileira, diante do final do comando de Marco Polo Del Nero. O dinheiro havia sido prometido ainda pelo ex-presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, como parte de um fundo para deixar um legado ao futebol nacional, depois da Copa do Mundo de 2014. Mas, em 2015, quand...