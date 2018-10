Esporte Sem Marcelo e Varane, interino Solari dirige treino no Real e cobra empenho O lateral brasileiro sentiu uma lesão no último jogo, o clássico contra o Barcelona, e deve ficar um tempo longe dos gramados

Um dia depois de demitir Julen Lopetegui, o Real Madrid foi comandado pelo técnico interino Santiago Solari em um treino nesta terça-feira (30), quando ele dirigiu o último trabalho de preparação para o confronto diante do Melilla, fora de casa, nesta quarta, às 15h30 (de Brasília), pela Copa do Rei. Na atividade, o treinador argentino não pôde contar com o late...