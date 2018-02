Sem Kazim, Corinthians divulga lista de 30 inscritos para a Libertadores

O Corinthians divulgou na manhã desta segunda-feira (26) uma lista dos 30 jogadores que foram inscritos pelo clube para a Copa Libertadores. O atacante Kazim, suspenso por cinco jogos pela Conmebol pela participação na confusão com jogadores do Racing, da Argentina, após o duelo da Copa Sul-Americana, não está na listagem.



A estreia da equipe na competição continental será nesta quarta-feira, contra o Millonarios (COL), às 21h45 (de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia.



O atacante Alex Teixeira, caso realmente venha a ser contratado, só poderá ser inscrito na segunda fase da Libertadores. O clube está esperando a assinatura do contrato pelo Jiangsu Suning para oficializar o jogador como reforço.



No último domingo, por meio de nota oficial, o Corinthians informou que "aguarda um posicionamento" do time chinês pelo atleta. "O contrato por empréstimo, válido até o final do ano, foi modificado e enviado por duas vezes com todas as exigências feitas pelo clube chinês e aceitas pelo Corinthians. Porém, até o momento, o clube não enviou o contrato assinado como combinado", disse a nota, por meio da qual o clube ainda agradeceu "o esforço e o desejo do atleta em atuar pelo Timão, que fez todos os esforços e atendeu todas as condições para contar com o jogador".



TREINO - Na mesma manhã em que o Corinthians confirmou os 30 inscritos na Libertadores, o elenco do Corinthians voltou aos treinos no CT Joaquim Grava, dois dias depois de a equipe ter batido o Palmeiras por 2 a 0 no clássico realizado no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista.



Os jogadores de linha que atuaram por mais de 45 minutos no dérbi realizaram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os demais participaram de uma atividade em campo reduzido. A novidade no treinamento foi a presença do lateral-esquerdo Sidcley, recém-contratado junto ao Atlético-PR, que trabalhou pela primeira vez no CT alvinegro.



O embarque da delegação corintiana para Bogotá visando a estreia na Libertadores será na tarde desta segunda-feira.



Confira a lista de inscritos na Libertadores:



Goleiros: Caíque, Cássio, Fellipe e Walter.



Laterais: Fagner, Mantuan, Juninho Capixaba e Sidcley.



Zagueiros: Balbuena, Henrique, Léo Santos, Marlon, Pedro Henrique.



Volantes: Gabriel, Maycon, Paulo Roberto, Ralf e Renê Júnior.



Meias: Danilo, Jadson, Marquinhos Gabriel, Matheus Vital e Rodriguinho.



Atacantes: Clayson, Emerson Sheik, Júnior Dutra, Lucca, Matheus Matias, Pedrinho e Romero.