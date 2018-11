Esporte Sem interesse em renovação, Corinthians oferece cargo na diretoria para Danilo Meia voltou a jogar, após ficar quase todo ano no banco do time paulista, e ajudou o time nas últimas partidas, com lances individuais e gols

A diretoria do Corinthians não pretende renovar o contrato do meia-atacante Danilo e ofereceu a ele um cargo na gerência do clube. A informação foi publicada inicialmente pelo site Meu Timão e confirmada nesta sexta-feira (23) pelo Estado. O atleta de 39 anos já avisou anteriormente que pretende atuar dentro de campo por mais uma temporada e que ainda não definiu...