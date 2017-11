Sem inspiração, São Paulo empata com Vasco por 1 a 1 em São Januário

Sem inspiração e tomando sufoco no final, o São Paulo apenas empatou com o Vasco por 1 a 1, em São Januário, e chegou a 45 pontos no Campeonato Brasileiro. A possibilidade de rebaixamento fica cada vez mais distante, mas os pontos perdidos nas duas últimas rodadas deixam o time um pouco mais longe do sonho de se classificar para a Copa Libertadores do próximo ano.



Já o time vascaíno não conseguiu o resultado que queria como mandante, mas foi aos 49 pontos e se manteve firme em sua luta por uma vaga na competição continental.



A partida começou morna, com muitos jogadores no meio de campo, excesso de marcação e pouca criatividade dos dois lados. O Vasco tomava a iniciativa, mas parava na defesa do São Paulo, bem posicionada e que não dava qualquer espaço quando o time adversário chegava ao ataque. Tanto que a melhor chance dos cariocas veio numa cobrança de falta de Nenê, para fora.



Mas, depois desse susto, o São Paulo teve duas boas chances e em uma delas conseguiu marcar. A primeira oportunidade veio com Maicosuel, que recebeu no lado esquerdo e, diante do seu marcador, mandou no canto, para fora, com perigo. Pouco depois, Marcos Guilherme roubou a bola na entrada da área e mandou um chute forte, marcando um golaço.



No segundo tempo, o Vasco apertou um pouco mais e o técnico Zé Ricardo tratou de colocar alguns garotos em campo, como Evander e pouco depois Caio Monteiro. Foi o próprio Evander que teve boa chance ao bater uma falta com pouco ângulo, da esquerda, e a bola passou perto do gol do Sidão.



O São Paulo continuava atento na marcação, mas não conseguia acertar os passes na frente para poder usar o contra-ataque como arma. Pratto estava muito isolado e os meio-campistas, sem inspiração, pouco ajudavam na criação. Com isso e a vitória parcial, os tricolores se desdobravam na marcação para evitar a chegada dos cariocas.



Aos 24, a bola sobrou para Caio Monteiro, que chutou no canto e Sidão fez ótima defesa, evitando o empate. Pouco depois, o garoto aproveitou o rebote em um chute de Ríos e, na frente de Sidão, mandou para o gol, deixando tudo igual em São Januário.



A partir daí, o duelo ficou aberto. O Vasco manteve o ímpeto e o São Paulo se arriscou mais e quase fez o segundo em uma cabeçada de Rodrigo Caio, que passou perto. Só que na sequência Militão acertou o pé no peito de Henrique e foi expulso na hora. Com isso, o técnico Dorival Junior fechou o time e conseguiu segurar o empate.



Após este confronto, o São Paulo voltará a campo pelo Brasileirão na quarta-feira, quando terá pela frente o Grêmio, às 19h30, em Porto Alegre, enquanto o Vasco atuará no mesmo dia diante do Atlético-MG, às 21h45, novamente em São Januário.