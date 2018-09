Esporte Sem ‘independência’, Dragão sonha com G4 Rondando seleto grupo, Atlético visita Oeste com pés no chão, quer voltar a vencer fora e torce contra rivais

O Atlético demorou a se acertar na temporada 2018. Em meados da Série B, o Dragão iniciou sequência de bons resultados e, desde então, está na briga por vaga no grupo de quatro melhores colocados (G4) do torneio. A partir de agora, planeja galopar em busca do acesso à elite, palavra que dirigentes citam como proibida, mas que está no imaginário de elenco, comissão técnic...