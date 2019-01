Esporte Sem Hernanes, São Paulo volta aos trabalhos e vence jogo-treino Meia não treinou no gramado e continua sua programação específica

Ainda sem Hernanes, o São Paulo voltou aos treinamentos nesta segunda-feira após a derrota por 2 a 0 para o Santos, no clássico do domingo, no Pacaembu. O meia não treinou no gramado e continua sua programação específica. Com isso, sua presença não está confirmada na partida diante do Guarani, quinta-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. É provável que a reestreia s...