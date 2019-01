Esporte Sem gols, Dragão empata na estreia da Copinha O time campineiro volta a campo no domingo (6), onde enfrenta o Mirassol

A expectativa era de uma estreia com vitória, mas o Atlético só empatou, diante do Legião (DF), na tarde desta quinta-feira (3), no jogo disputado no Estádio Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz (SP). A outra partida da chave também teve empate, mas de 1 a 1, entre o time local (Osvaldo Cruz) e o Mirassol. Assim, o Grupo 5 está embolado. Agora, no domingo (6), o...