Sem goleador, Tigre busca solução no Sul

É no setor ofensivo que o torcedor do Vila Nova mais espera mudanças para a temporada 2018. O ataque colorado foi cobrado durante a Série B do Brasileiro e, pensando nisso, a diretoria do Tigre já anunciou dois nomes: Reis e Ramon. O candidato a vestir a camisa 9, para suprir a carência do torcedor por um centroavante artilheiro, é Ramon. O atacante, de 26 anos, chega com fo...