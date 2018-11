Esporte Sem esquecer função, árbitros disputam torneio Homens do apito aproveitam competição exclusiva para viver outro lado do futebol

Árbitros goianos do Sindicato dos Árbitros de Futebol de Campo do Estado de Goiás (Safego) deixaram de lado apito, cartões e bandeirinhas para disputarem o Campeonato Brasileiro dos Árbitros de Futebol, neste fim de semana. Acostumados com a aplicação das regras do futebol, os membros da arbitragem se colocam no outro papel no esporte.Meio de campo da equipe goiana, Jeffers...