Esporte Sem espaço, Wesley Natã acerta rescisão com direção atleticana O jogador disputou 20 jogos e não marcou nenhum gol com a camisa rubro-negra

No início da temporada, o atacante Wesley Natã chegou como aposta do Atlético para o setor ofensivo. O jogador não conseguiu ser convincente nos jogos, não fez nenhum gol em 20 jogos pelo Dragão - 16 atuações no time principal e 4 pelo Brasileiro de Aspirantes - e, nesta segunda-feira (3 de setembro) acertou a saída do clube. Wesley Natã havia sido cedido pela Chapecoense (...