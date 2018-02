Sem duelo esperado, Lobo e Camaleão empatam

No Estádio Ferreirão, neste domingo, o duelo entre Iporá e Aparecidense era esperado pelo encontro dos artilheiros do Goianão: Elias e Nonato. Porém, o atacante do Camaleão acabou sendo poupado e entrou apenas na segunda etapa. Mas no final, em uma partida equilibrada, o resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, que empataram por 1 a 1. No confronto, ...