Esporte Sem dinheiro para álbum, menino de 8 anos desenha figurinhas da Copa São exatos 126 desenhos feitos à mão

Uma criança de 8 anos precisou inovar para conseguir completar o álbum da Copa do Mundo 2018. Sem dinheiro para comprar as dezenas de figurinhas, Pedro Henrique Blaco Arouca desenhou cada uma delas. Na escola onde estuda em Bauru, interior de São Paulo, foi montado um mural com o álbum. Pedro começou a observar e andava pelos corredores, para ver como era o rost...