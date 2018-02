Sem "dúvidas", técnico do Goiás esconde escalação para o clássico

Na manhã desta sexta-feira (2), o técnico Hélio dos Anjos comandou o último treino antes do clássico deste sábado (3), contra o Vila Nova, no Estádio Olímpico, às 17 horas. Foi um treino, no CT do Parque Anhanguera, com portões fechados.

O treinador disse que não tem dúvidas em relação à formação titular que disputa o segundo clássico desta temporada. Mas, para imprensa e torcida, o time que começará a partida ainda é um mistério e deve continuar sendo nas próximas partidas.

"Não tenho dúvidas na zaga. Já está definido. Por isso, foi importante atuar, nos jogos passados, com zagueiros diferentes. Tenho o Raphael (Silva), enquanto o David (Duarte) será usado para recuperar dois anos que teve aqui. É mais uma aposta minha recuperar o Viçosa (Júnior, atacante), que fez dois gols sobre o Itumbiara e foi titular nos dois últimos jogos."

Na zaga, a dúvida entre Raphael Silva e David Duarte se tornou tema mais questionado após lesão de Fábio Sanches - ele teve rompimento do cruzado anterior do joelho. Seria o provável titular, ao lado de Eduardo Brock. No ataque, o nome de Júnior Viçosa ganhou força após os últimos jogos.

O treinador explicou a situação de Victor Bolt (volante) e Elyeser (meia), que não têm sido titulares. "Tenho admiração pelo Bolt. Já o Elyeser tem de reciclar algumas situações", comentou o técnico, que também elogiou o volante Madison, que estava no time sub-20.

Na lateral direita, o recém-contratado Caíque Sá corre por fora na disputa pela vaga com Alex Silva, mas ele já deve participar dos próximos jogos.