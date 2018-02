Sem chance, Victor Bolt deve deixar o Goiás

Uma ausência chamou a atenção no treino do Goiás nesta sexta-feira (16). O volante Victor Bolt, de 30 anos, que está sem espaço no elenco, apesar de o técnico Hélio dos Anjos dizer o contrário nas entrevistas. O jogador não foi ao treino porque foi liberado, pela direção, para ir ao Rio tratar de assuntos de cunho pessoal e profissional.

O jogador tenta definir, até o fim desta semana, a transferência para outro clube, que poderia ser do exterior. Se isso ocorrer, ele vai rescindir o contrato com o

Goiás - no Estadual, Bolt ainda não atuou nem tem sido relacionado por Hélio dos Anjos.

Ano passado, Bolt foi titular no Estadual e durante boa parte da Série B. Mas ficou marcado pelas constantes suspensões e por falhar em jogos importantes, como no clássico com o Vila Nova, em que o Goiás foi batido por 2 a 0 com gols que saíram de passes errados do volante.