Esporte Sem brilho, Brasil vê Jesus desencantar e vence amistoso com a Arábia Saudita Atacante que passou em branco no Mundial 2018 marcou um dos gols da vitória de 2 a 0 da seleção sobre o time saudita

Em ritmo de treino e com pouco sustos, a seleção brasileira derrotou a Arábia Saudita nesta sexta-feira, em Riad, mesmo apresentando um futebol bastante pobre. Ainda parecendo sentir a ressaca pela decepção na Copa do Mundo da Rússia, a equipe de Tite fez 2 a 0 sobre o adversário asiático, com gols de Gabriel Jesus e Alex Sandro. Foi a terceira vitória da seleção ...