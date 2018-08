Esporte Sem atletas da NBA, seleção brasileira é convocada para jogos contra Canadá e Ilhas Virgens As partidas serão realizadas em setembro, no Canadá e no Goiânia Arena. CBB explica ausência de atletas que atuam no basquete norte-americano

O técnico Aleksandar Petrovic convocou na última quinta-feira (23) os 13 jogadores que defenderão o Brasil na próxima janela de jogos das Classificatórias para a Copa do Mundo da China 2019. Os atletas terão dois desafios, contra Canadá, no dia 13 de setembro, às 20h30, em Laval/CAN. Além do duelo contra Ilhas Virgens, no Goiânia Arena, no dia 16 de setembro, às 19 h...