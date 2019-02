Esporte Seletiva estadual para o Brasileiro Escolar de Combat Games reunirá 400 atletas em Goiânia Jovens entre 8 e 17 anos competirão, em quatro modalidades, por vagas na competição nacional, que dá lugares no Mundial, a ser disputado na Hungria em junho

Goiânia será sede, no dia 16 de março, da seletiva estadual do Campeonato Brasileiro Escolar de Combat Games. O evento será realizado no Ginásio Goiânia Arena e contará com cerca de 400 atletas com idade entre 8 e 17 anos. Quatro modalidades participarão da seleção: judô, taekwondo, wrestling e karatê. Os campeões de cada uma delas vão representar Goiás na compet...