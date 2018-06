Esporte Seletiva é o pontapé inicial para temporada de 2018

A 27ª Caminhada Ecológica terá pontapé inicial na manhã deste sábado (30) com a seletiva para definição dos 29 atletas - 25 homens e 4 mulheres - que participarão do evento, que transpõe o elemento ambiental e envolve os aspectos social, esportivo, científico, cultural e médico. A seletiva será realizada no anel externo do Autódromo de Goiânia, terá quatro horas de duraçã...