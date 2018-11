Esporte Seleção Sub-20 joga contra a Colômbia em Goiânia; confira a convocação Partida acontece no dia 20, no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira

A Seleção Brasileira Sub-20 fará dois amistosos contra a Colômbia neste mês de novembro. O primeiro acontrece no estádio Independência, em Belo Horizonte, no dia 15 de novembro, e o segundo, no dia 20, no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Em preparação para o Sul-Americano da categoria, o técnico Carlos Amadeu convocou 23 jogadores para e...