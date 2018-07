Esporte Seleção só ganha quando sua federação é profissional, alerta Infantino Mandatário da Fifa concedeu entrevista coletiva em Moscou nesta sexta-feira (13)

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse nesta sexta-feira que para um time ir bem dentro de campo na Copa do Mundo, é necessário que a gestão do futebol em seu país funcione. Ele ainda destacou que a presença da Croácia na final da Copa do Mundo é uma prova de que não existem mais "grandes e pequenos" no futebol. "Existe apenas a qualidade dos onze jogadores em cam...