Esporte Seleção reforça cuidados com Paulinho em treino final para o jogo com a Bélgica Jogador do Barcelona apresenta desgaste pela falta de férias há um ano e meio

A comissão técnica da seleção brasileira demonstrou nesta quinta-feira (5) ter atenção especial à parte física do meia Paulinho. Desgastado pela falta de férias há um ano e meio, o jogador realizou uma sessão de fisioterapia mais longa e foi um dos últimos a se juntar aos colegas no gramado para a atividade no Central Stadium, em Kazan, o último trabalho antes da partida c...