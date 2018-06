Esporte Seleção poupa Neymar e mais dois titulares de treino após estreia no Mundial Por determinação do médico da seleção, Rodrigo Lasmar, trio fez apenas trabalhos de fisioterapia e musculação

A seleção brasileira voltou a campo incompleta nesta segunda-feira, no primeiro treino depois do empate por 1 a 1 na estreia com a Suíça, em Rostov, pela Copa do Mundo da Rússia. A comissão técnica preferiu dar descanso aos titulares e repouso total a quem está mais desgastado. Por isso, o zagueiro Thiago Silva, o meia Paulinho e o atacante Neymar sequer foram a campo e...