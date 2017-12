Seleção no caminho certo

Comandado pelo técnico Bernardinho durante a maior parte de seu período na seleção brasileira, Dante vê com bons olhos o novo momento verde-amarelo, iniciado em janeiro deste ano, com o anúncio de Renan Dal Zotto para o posto de treinador da equipe masculina. O goiano diz compreender a resistência inicial em torno do nome do gaúcho, mas aposta no sucesso.“Muitas pess...