A seleção brasileira masculina de basquete venceu a Colômbia por 98 a 71, nesta segunda-feira, em Medellín, e avançou à segunda fase das Eliminatórias Americanas do Mundial de 2019. O time comandado pelo técnico Aleksandar Petrovic acumula agora cinco vitórias e uma derrota na competição.



Vindo de revés para a Venezuela, o Brasil contou nesta segunda com boa atuação do trio formado por Benite, Hettsheimeir e Huertas, responsável por 19 pontos, cinco rebotes e três assistências. Benite foi o cestinha, com 28 pontos. Hettsheimeir, por sua vez, acertou cinco das sete bolas de três tentadas e anotou 19 pontos.



"A atitude do time, desde os jogadores que começaram no banco até os que começaram na quadra, todos com uma atitude muito vibrante, a gente indo pra cima, impondo nosso ritmo, fazendo o time da Colômbia errar. E o basquete é um jogo longo, se você mantém essa intensidade, em algum momento o talento, o jogo coletivo do Brasil ia prevalecer", analisou Benite.



Para o jogador, a chave do triunfo brasileiro foi a concentração. "Estávamos mais concentrados, mais no jogo, todos os que entraram assumiram a responsabilidade, fizeram um excelente papel. Essa tem que ser a mentalidade para as próximas janelas, continuar com o jogo coletivo e buscando sempre melhorar", comentou.



Petrovic escalou o Brasil nesta segunda com Marcelinho Huertas, Benite, Leo Meindl, Lucas Dias e Anderson Varejão. No decorrer da partida, ele testou Jhonatan, Hettsheimeir, Cipolini, Scott Machado, Jimmy, Yago e Renan.