Esporte Seleção masculina vence último teste antes de estreia na Liga das Nações Equipe jogará em Goiânia na competição internacional no início de junho

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu em seu último teste de preparação para a Liga das Nações, que terá início na próxima semana. Jogando novamente no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP), o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto bateu a China por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/14 e 25/15. Foi o segundo e último amistoso com a China, que serviu ...