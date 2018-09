Esporte Seleção masculina derrota Eslovênia e garante vaga na 3ª fase do Mundial de Vôlei Com sua sexta vitória em sete jogos no Mundial até agora, o Brasil chegou aos 17 pontos e garantiu a primeira colocação do Grupo F

A seleção brasileira masculina venceu mais uma no Mundial de Vôlei, disputado na Bulgária e na Itália, e garantiu a vaga na terceira fase da competição. A classificação veio com o triunfo sobre a modesta equipe da Eslovênia pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/16, na cidade italiana de Bolonha. Com sua sexta vitória em sete jogos no Mundial ...