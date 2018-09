Esporte Seleção masculina de vôlei vence Alemanha em amistoso preparatório para o Mundial Brasil venceu por 3 sets a 0

A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou nesta sexta-feira (7) a Alemanha por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 26/24 e 27/25, no primeiro amistoso disputado em Leipzig, na casa do adversário, que vale como preparação para o Mundial. Para o duelo, as seleções acordaram que o duelo terminaria após quatro parciais, independentemente do resultado. Portanto, h...