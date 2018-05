Esporte Seleção masculina de vôlei perde para a Itália no tie break pela Liga das Nações A seleção brasileira volta à quadra neste domingo (27), onde enfrentará a Alemanha, às 11h (de Brasília), em Kraljevo.

A seleção brasileira masculina de vôlei perdeu de virada para a Itália neste sábado, em Kraljevo, na Sérvia, pela segunda rodada da Liga das Nações, competição que substitui a Liga Mundial. Com altos e baixos na partida, o time do técnico Renan Dal Zotto foi superado por 3 sets a 2, com parciais de 18/25, 25/19, 25/21, 24/26 e 15/8. No duelo contra os italianos, ...