Esporte Seleção masculina de vôlei bate Alemanha chega à 2ª vitória na Liga das Nações A equipe de Renan Dal Zotto volta à quadra na próxima semana, em Goiânia, quando enfrentará a Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos

A seleção brasileira masculina de vôlei fez uma boa apresentação neste domingo e derrotou a Alemanha por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/23 e 26/24, na cidade de Kraljevo, na Sérvia, no terceiro jogo da Liga das Nações. Com o resultado, o Brasil fecha a primeira semana de disputa da competição com duas vitórias (também bateu a Sérvia por 3 a 0), uma derrota...