Seleção masculina de vôlei atropela Sérvia na estreia da Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com grande vitória nesta sexta-feira na Liga das Nações, competição que substitui a Liga Mundial. Na casa do adversário, na cidade de Kraljevo, o time superou a Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/22 e 26/24. O Brasil volta à quadra neste sábado para enfrentar a Itália, às 11h (de Brasília), na reedição...