Esporte Seleção masculina de vôlei é arrasada pela Rússia na semifinal da Liga das Nações O time comandado por Renan Dal Zotto vinha de uma boa vitória sobre a Sérvia, obtida na última quinta-feira, mas esteve irreconhecível neste sábado

Um dia após o Brasil dar adeus à Copa do Mundo realizada na Rússia com uma derrota por 2 a 1 para a Bélgica, em Kazan, a seleção brasileira masculina de vôlei também decepcionou, neste sábado, ao ser arrasada pela Rússia por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/18 e 25/14, em Lille, na França, pelas semifinais da Liga das Nações. O time comandado por Renan Dal Z...