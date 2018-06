Esporte Seleção masculina bate China e fatura a 7ª vitória seguida na Liga das Nações Com o resultado, o Brasil segue na segunda colocação da tabela, com os mesmos 23 pontos da líder Polônia, que leva vantagem nos critérios de desempate

Depois de enfrentar dificuldades nos últimos dois jogos, a seleção brasileira masculina de vôlei venceu com tranquilidade a China por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/19 e 27/25, na cidade de Ufa, na Rússia, no encerramento de sua participação na terceira semana da Liga das Nações. O time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto só encontrou dificuldades neste ...