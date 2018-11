Esporte Seleção inglesa é convocada com Rooney e retorno de lesionados Atacante que já foi ídolo do Manchester United, agora joga nos EUA, volta a ser relacionado em uma convocação

Quarta colocada na última Copa do Mundo, a Inglaterra foi convocada nesta quinta-feira (8) para as duas partidas que realizará este mês. O grande destaque da lista anunciada pelo técnico Gareth Southgate ficou por conta do veterano atacante Wayne Rooney, que volta à seleção após dois anos de ausência. Rooney foi convocado para uma despedida da Inglaterra. Aos 33...