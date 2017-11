Seleção goiana estreia com vitória

A Seleção de Goiás estreou com vitória na Copa de Seleções Estaduais Sub-20. Nesta quarta-feira (29), os goianos enfrentaram a Seleção de Roraima, no Estádio Olímpico, e venceram por 3 a 1. Albano, Marcos Paulo (ambos na foto) e Madson marcaram para os anfitriões. André descontou. O selecionado goiano foi superior em grande parte do duelo, mesmo sobre um gramado encharcado, e...