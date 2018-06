Esporte Seleção feminina joga mal, mas vence a Rússia na Liga das Nações Tandara foi a maior pontuadora do jogo, com 30 pontos

Um dia após ser derrotada pelos Estados Unidos, a seleção brasileira feminina de vôlei voltou a jogar mal nesta quinta-feira, pela Liga das Nações. Mas, desta vez, a equipe liderada pelo técnico José Roberto Guimarães saiu de quadra com a vitória, sobre a Rússia, pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 15/25, 25/21, 25/20, 19/25 e 17/15. Com o triunfo, o Brasil re...