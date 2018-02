Seleção feminina finaliza primeira etapa de treinos de olho na Copa América

Em treinamento desde o dia 11 de janeiro, a seleção brasileira feminina de futebol finalizará nesta sexta-feira (9) a primeira etapa de preparação para a Copa América do Chile, que acontecerá entre os dias 4 e 22 de abril.



O técnico Vadão teve praticamente um mês para analisar as atletas em Teresópolis, na Granja Comary, e deu atenção especial para as mais jovens, casos da zagueira Daiane Limeira e da meia Aline Milene, convocadas pela primeira vez.



A principal destaque da equipe, Marta, não participou desse período inicial de treinamento e seguiu em seu time nos Estados Unidos, o Orlando Pride. Nesse primeiro mês, houve treinos de força, potência e de prevenção de lesão. A base foi formada por jogadoras que atuam no Brasil, que puderam permanecer por todo o período. As "estrangeiras" ficaram apenas nas datas Fifa.



A delegação terá uma semana de folga agora e volta à Granja Comary no dia 16, sexta-feira, para o início da segunda fase de trabalho. Neste período, haverá período de data Fifa, de 26 de fevereiro a 7 de março, em que o técnico Vadão convocará jogadoras que atuam fora do Brasil. Marta deve estar presente nesse grupo.



"Depois disso, só teremos a equipe completa para a Copa América, que também é data Fifa", informou Vadão. A competição continental dará ao campeão e vice vagas para o Mundial da França de 2019 e para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020.



A terceira colocada disputará uma repescagem com uma seleção da Concacaf para também ir à França. E as quatro primeiras estarão garantidas nos Jogos Pan-Americanos de Lima de 2019.



A volante Thaisa, que está sem clube, analisou essa primeira etapa. "O Fabinho (Fábio Guerreiro, preparador físico) foi bem cauteloso com o início dos treinos. Como estávamos voltando de férias, ele priorizou a nossa recuperação e adaptação. Agora, nessa reta final, já estamos bem, e prontas para o reinício, com trabalhos de mais intensidade."