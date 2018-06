Esporte Seleção feminina derruba China, atual campeã olímpica, na Liga das Nações Com o resultado, as brasileiras somam agora nove vitórias em dez jogos na competição

A seleção brasileira feminina de vôlei obteve grande feito nesta terça-feira. Jogando na cidade de Jiangmen, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães derrubaram a China, atual campeã olímpica, pelo placar de 3 sets a 2, com parciais de 19/25, 25/23, 27/25, 10/25 e 16/14, e mantiveram a boa fase na Liga das Nações, no início da quarta semana de disputas. Com o resu...