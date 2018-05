Esporte Seleção feminina de vôlei perde para Alemanha na estreia da Liga das Nações Esta é a primeira semana da Liga das Nações, competição que substitui o Grand Prix no calendário feminino

O Brasil estreou com derrota na primeira edição da Liga das Nações de Vôlei, nesta terça-feira. A seleção feminina recebeu a Alemanha em Barueri, até largou bem, mas viu as adversárias virarem e vencerem até com certa tranquilidade por 3 sets a 1, com parciais de 15/25, 25/22, 25/18 e 25/20, em 1h58min de partida. Esta é a primeira semana da Liga das Nações, com...